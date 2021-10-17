Крышу сорвало как пластырь: в РФ из-за бушующего циклона погибло двое человек (видео)

Одна из жертв непогоды скончалась в реанимации

На севере российского острова Сахалин с самого утра воскресенья, 17 октября, разгулялся мощный циклон. Непогода вызвала шквальный ветер, который сорвал крышу с многоэтажного здания в городе Александровск-Сахалинский, что привело к жертвам.

Подробности инцидента сообщают росСМИ.

Момент падения кровли попал на видео одного из местных жителей, который снимал то, насколько разбушевался сильный ветер. Внезапно с одной из многоэтажки практически мгновенно сорвало крышу, которая тут же рухнула на землю.

К сожалению, чрезвычайное происшествие не обошлось без жертв. Известно, что под кровлей оказалось двое жителей города: мужчина от полученных травм скончался еще до приезда медиков, женщину с серьезными травмами увезли в реанимацию. Согласно последней информации, врачам не удалось спасти её жизнь. Их личности устанавливаются.

Так выглядят некоторые дома в Александровске-Сахалинском

В целом же, Александровск-Сахалинский находится под действием циклона уже несколько часов. За это время без электричества осталось минимум 13 населенных пунктов, социально-значимые здания (типа больницы и дома престарелых) работают от резервных источников питания, повалены сотни деревьев. Власти города призывают жителей не выходить на улицу без острой надобности, пока непогода не утихомирится окончательно.

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