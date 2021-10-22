Укр

Женщина показала в соцсетях, как кормит своих собак, и нарвалась на волну хейта (видео)

Автор
Елена Вечканова
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Автор
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Так выглядит вся собачья семья пользовательницы Tik-Tok
Так выглядит вся собачья семья пользовательницы Tik-Tok

Многие возмущены тем, что не каждый человек способен позволить себе такую еду

Изысканная телячья вырезка, перепелиные яйца и креветки… Нет, это не меню из изысканного ресторана, а составляющие праздничного ужина четырех итальянских мастифов из Москвы.

Видео пользовательницы @tttt_cane_corso в соцсети Tik-Tok, как она кормит своих домашних любимцев, уже стало вирусным из-за бурного обсуждения в комментариях.

Многим юзерам, особенно россиянам, не пришлось по вкусу то, что собаки живут лучше, чем пенсионеры в их стране. Все потому, что элитные итальянские мастифы получили на обед телятину с перепелиными яйцами и креветками — как подарок от "крестной".

Некоторые предлагали автору видео отдавать еду в детдома или пенсионерам вместо того, чтобы устраивать элитные обеды для собак. Между тем нашлись и те, кто считает женщину вправе кормить своих питомцев так, как ей хочется — если у неё на это хватает денег.

Владелица семейства итальянских мастифов не обращает внимание на комментарии и не реагирует на "советы". Несколькими днями позже она выложила в соцсеть еще одну запись, на которой показала, что кормит свое собачье царство вялеными свиными носами.

Интересно, что все собаки — Тор, Титан, Трой и Талисман — очень воспитаны и натренированы, даже для начала еды ждут команды от хозяйки. Также к мастифной семье сейчас "прибилась" еще и малышка Лила, чья порода неизвестна (вероятно, той-терьер).

Между тем изначальное видео о "царском обеде" для собак посмотрело уже 2,5 миллиона пользователей Tik-Tok.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Канарских островах собираются провести спасательную операцию с участием дронов — дабы вытащить собак из зоны извержения вулкана.

Теги:
#Москва #Россия #Собаки
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