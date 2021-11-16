Укр

В фонтане нашли обнаженный труп россиянина: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Фонтан в Тольятти
Фонтан в Тольятти

На вид умершему мужчине около 25-35 лет

В российском городе Тольятти, что в Самарской области, в фонтане нашли обнаженное тело молодого мужчины. Труп из воды доставали спасатели в гидрокостюмах

О трагедии, случившейся 15 ноября, сообщил директор местного Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

По его словам, об ужасающей находке в службу спасения сообщили местные жители. Голый труп человека плавал в резервуаре фонтана СК "Кристал". Тело из воды достали спасатели с помощью гидрокостюмов и альпинистского снаряжения. 

Оказалось, что мертвый мужчина был раздет полностью. На вид ему около 25-35 лет. Признаков утопления на теле не нашли. Также сообщается, что на бортике резервуара были аккуратно сложены вещи утопленника, а камеры зафиксировали, что около двух часов ночи мужчина несколько раз плавал в фонтане — то выходил из него, то возвращался. Глубина резервуара составляет всего 80 см. Обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Труп голого мужчины плавал в неглубоком резервуаре
Труп голого мужчины плавал в неглубоком резервуаре
На бортике фонтана были аккуратно сложены мужские вещи
На бортике фонтана были аккуратно сложены мужские вещи

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России дети нашли под окнами странный чемодан — при его открытии обнаружили обезглавленный труп девушки.

Теги:
#Россия #Тольятти #Смерть #Фонтан
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