В фонтане нашли обнаженный труп россиянина: подробности

На вид умершему мужчине около 25-35 лет

В российском городе Тольятти, что в Самарской области, в фонтане нашли обнаженное тело молодого мужчины. Труп из воды доставали спасатели в гидрокостюмах

О трагедии, случившейся 15 ноября, сообщил директор местного Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

По его словам, об ужасающей находке в службу спасения сообщили местные жители. Голый труп человека плавал в резервуаре фонтана СК "Кристал". Тело из воды достали спасатели с помощью гидрокостюмов и альпинистского снаряжения.

Оказалось, что мертвый мужчина был раздет полностью. На вид ему около 25-35 лет. Признаков утопления на теле не нашли. Также сообщается, что на бортике резервуара были аккуратно сложены вещи утопленника, а камеры зафиксировали, что около двух часов ночи мужчина несколько раз плавал в фонтане — то выходил из него, то возвращался. Глубина резервуара составляет всего 80 см. Обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранители.

Труп голого мужчины плавал в неглубоком резервуаре

На бортике фонтана были аккуратно сложены мужские вещи

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