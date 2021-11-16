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"Покажи, на что способен": в России детей зовут на необычную "Игру в кальмара"

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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В России досуговые центры хайпуют на популярности "Игры в кальмара" Новость обновлена 16 ноября 2021, 12:18
В России досуговые центры хайпуют на популярности "Игры в кальмара"

Россияне пока не спешат записывать свои чада на игру "Антикальмар", где будут дарить "жизни"

В России продолжают зарабатывать на популярности южнокорейского сериала "Игра в кальмара", устраивая детские праздники по мотивам кровавого триллера для взрослых. Так, в Ноябрьске местный досуговый центр запустил игру "Антикальмар", а коллеги из городского дворца культуры устраивают новогоднюю "Игру в кальмара" для детей старше 6 лет. Впрочем, такие игры вызывают вопросы среди родителей потенциальных участников.

По информации местных СМИ, игру "Антикальмар" с лозунгом "Покажи, на что способен" придумали из-за популярности сериала, сюжет которого якобы нравится детям. 

"Дети его посмотрят в любом случае, хотим мы этого или нет. Уже через пару недель после выхода сериала, когда наш Человек Паук в игровой перетягивал канат, 7-летние дети говорили: "Это как в кальмаре". Им интересны эти идеи, те же печеньки", — говорят организаторы "Антикальмара", обещая сделать игру доброй.

Мол, даже понарошку здесь никого убивать не будут, а за пройденные этапы детям будут дарить "жизни". 

Впрочем, хоть организаторы и анонсируют "Антикальмар" как воспитательное мероприятие, записавшихся на него пока нет: родители сомневаются, нужно ли детям играть по мотивам триллера, хоть и по-доброму.

Афиша "Антикальмара" в России
Афиша "Антикальмара" в России

Напомним, что свою версию "игры", в которой на экране происходят убийства, в эти выходные устроили в детском развлекательном центре Мурманской области. Завершилось действо неожиданно.

Теги:
#Дети #Россия #Сериал #Игра в кальмара
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