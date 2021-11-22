"Получай, бацилла": в России устроили "крестный ход против коронавируса" (фото)

Всего в антикоронавирусном автопробеге приняло участие около 15 автомобилей.

В городе Краснотурьинске, что в Свердловской области России, местные священники решили взять борьбу с коронавирусом в свои руки и устроили крестный автопробег.

Об этом сообщает пресс-служба собора преподобного Максима Исповедника, чьи прихожане были в числе участников акции.

Отмечается, что пробег начался с одобренного руководством РПЦ "молебна о преодолевании пандемии", а затем его участники на 15 автомобилях двинулись от указанного собора в разные уголки города и в ближайшие поселки.

Местные священники говорят, что соответствующее мероприятие было решено провести после многочисленных обращений прихожан.

Один из священнослужителей, отец Андрей, рассказал, что в этих местах издавна есть традиция в случае начала эпидемии выходить с иконами и молиться о ее скорейшем окончании.

Пользователи сети, впрочем, на это ответили с юмором.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье женщина долго пыталась разобраться с проблемами с канализацией, а когда не смогла, то решила заставить страдать всех остальных жителей 17-этажного дома и отключила всем отопление. В управляющей компании говорят, что и рады были бы помочь, но женщина не открывает им дверь.