В России нашли виноватых в "военной истерии" у границ
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Сергей Лавров, глава РосМИДа считает, что истерия постоянно накаливается.
В России продолжают обвинять Соединенные Штаты Америки в нагнетании истерии на фоне усиления присутствия военного контингента РФ у границ Украины. Ранее об этом заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Новое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров.
Он отметил, что кроме нагнетания, США также "обложили" Россию военными базами.
В России отрицают агрессию и считают заявления США о вероятности эскалации конфликта между РФ и Украиной "вбросом", называя сообщения про войска информкампанией против государства.
Ранее "Телеграф" писал о многочисленных сообщениях иностранных СМИ о вероятности активного конфликта России и Украины. Разведкой США назывались вероятные направления атак — со стороны Крыма, Беларуси и линии границы. Также сообщалось количество военных.
В Украине разработаны девять сценариев на случай усиления конфронтации, — сообщил Алексей Арестович.
Россию в свою очередь беспокоит усиление присутствия в Украине иностранных военных, в том числе и на учениях в Черном море.
Важно! Изложенная в материале информация носит обзорный характер и не является анонсом вероятного события.
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