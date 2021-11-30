Укр

В России нашли виноватых в "военной истерии" у границ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Сергей Лавров обвинил США в окружении РФ военными базами Новость обновлена 30 ноября 2021, 12:05
Сергей Лавров обвинил США в окружении РФ военными базами

Сергей Лавров, глава РосМИДа считает, что истерия постоянно накаливается.

В России продолжают обвинять Соединенные Штаты Америки в нагнетании истерии на фоне усиления присутствия военного контингента РФ у границ Украины. Ранее об этом заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 

Новое заявление сделал глава российского МИДа Сергей Лавров. 

Он отметил, что кроме нагнетания, США также "обложили" Россию военными базами. 

В России отрицают агрессию и считают заявления США о вероятности эскалации конфликта между РФ и Украиной "вбросом", называя сообщения про войска информкампанией против государства

Ранее "Телеграф" писал о многочисленных сообщениях иностранных СМИ о вероятности активного конфликта России и Украины. Разведкой США назывались вероятные направления атак — со стороны Крыма, Беларуси и линии границы. Также сообщалось количество военных. 

В Украине разработаны девять сценариев на случай усиления конфронтации, — сообщил Алексей Арестович.

Россию в свою очередь беспокоит усиление присутствия в Украине иностранных военных, в том числе и на учениях в Черном море.

Важно! Изложенная в материале информация носит обзорный характер и не является анонсом вероятного события.

Теги:
#Украина #США #Россия #Военные
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