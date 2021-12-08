Укр

Россиян удивил метеорит: в Сочи зафиксировали вспышку в небе (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Падение метеора видно издалека Новость обновлена 08 декабря 2021, 11:07
Падение метеора видно издалека

Небесное явление в курортном городе зафиксировали вечером 7 декабря.

Метеоры, космические объекты сгорающие в земной атмосфере, фиксируют достаточно часто. Последний случай, отмеченный в прессе, произошел в Турции во время масштабных лесных пожаров. Тогда его сочли плохим знамением. Новый метеор, замеченный в РФ, такой реакции не вызвал. Его зафиксировали в городе Сочи. 

Видео с камер наблюдения опубликовали в Телеграм. 

Оно было снято в районе поселка Лазаревское. Метеор летел в сторону Адлера, но его полет закончился яркой вспышкой. Из-за этого его можно отнести к болидам — космическим телам, горящим особо ярко. Высота на которой они загораются, зависит от массы и скорости.

Отметим также, что метеоры, достигшие сквозь атмосферу поверхности Земли, называют метеоритами и они могут привести к разрушениям.

Падение метеоров — зрелище впечатляющее. Пик метеоритных потоков в нашем полушарии приходится на август и ноябрь — Персеиды и Леониды. Последние радовали астроном и ценителей звездного неба во второй декаде ноября.

Космические тела маленького масштаба сгорают в атмосфере, но более крупные могут угрожать планете. "Телеграф" писал, что в США планируют ликвидировать астероид в космосе использовав для этого корабль — "смертник".

Теги:
#Сочи #РФ #Метеорит #Метеор
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