Укр

"Похоже на съёмки фильма-катастрофы": в России грузовой поезд сошел с рельсов (видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Поезд сошел с рельсов в Кировской области
Поезд сошел с рельсов в Кировской области

В аварии никто не пострадал.

В России груженный бетонными балками поезд сошел с рельсов и парализовал движение на 10 часов.

Кадрами происшествия поделился телеграм-канал Baza.

"Это похоже на съёмки фильма-катастрофы, но на самом деле это последствия железнодорожной катастрофы в Кировской области", — сказано в сообщении.

Происшествие произошло около 5:30 (4:30 по Киеву) на участке железной дороги Киров — Котласский – Чухломинский.

В местных СМИ сообщают, что помимо локомотива с рельсов сошли еще 7 вагонов, часть из которых была загружена железобетонными изделиями. Во время инцидента никто не пострадал, однако ущерб грузу и вагонам еще предстоит установить.

Из-за аварии движение по маршруту пришлось остановить, а пассажиров других поездов пришлось отправлять маршрутками или направлять окольными путями.

В настоящее время открыто уголовное дело, все детали происшествия устанавливают правоохранители.

Как сообщалось ранее, российское судно "Руслана" едва не десантировалось на пляж в Польше. Предупреждения и сигналы польских морских служб роли не сыграли и корабль целенаправленно двигался к суше, но все же в самый последний момент предпринял манёвр разворота. Предварительно установлено, что причиной такого поведения судна оказалось то, что его капитан и два офицера были пьяны.

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#Россия #Кировская область
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