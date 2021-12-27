Подарки - не главное: в России детям раздали в Новому году пустые коробки

Организаторы предположили, что дети могли просто потерять подарки во время торжества

В России в Уфе устроили запоминающийся новогодний праздник, презентовав детям пустые коробки вместо подарков.

О провальном мероприятии пожаловались в местные СМИ разгневанные родители, дети которых расстроились, не обнаружив в кульках ровным счетом ничего.

Известно, что праздник в местном парке "Демский" под названием "Мини-снегурочка" устроили для школьников всех районов Уфы. После представления детям начали раздавать подарки, которых хватило отнюдь не всем. Но даже "счастливчиков" дома ожидал неприятный сюрприз: дети раскрыли коробки, а там — пусто.

После ажиотажа в сети организаторы праздника выступили с заявлением: дескать, детям закупили наборы для плетения браслетов, а пустые коробки — по всей видимости, брак производства, либо дети заигрались и потеряли подарки во время торжества.

"Самое главное — не раздача подарков, а веселое увлекательное времяпровождение с детьми", — заявили организаторы после инцидента с пустыми коробками, менять которые никто, к слову, не стал.

Напомним, "Укрзализныця" к новому году "удивила" уровнем предоставления услуг по пассажирским перевозкам. В одном из поездов под нижней полкой вагона женщина обнаружила "презент" — уголь для отопления поезда.