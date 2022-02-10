В России рассмотрят обращение к Путину насчет признания "ЛДНР": названы сроки
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Инициаторами документа выступают представители компартии РФ.
Государственная дума России на следующей неделе рассмотрит проект обращения к президенту страны Владимиру Путину относительно "признания независимости" террористических группировок "Л/ДНР" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление главы компартии РФ Геннадия Зюганова.
Среди авторов документа фигурируют и имена других коммунистов вроде Леонида Калашникова и Алексея Куринных.
По словам Зюганова, соответствующий проект обращения будет рассмотрен в начале следующей неделе, но он не стал уточнять когда именно.
Вместе с тем намерения коммунистов уже столкнулись с критикой со стороны должностных лиц России. Так заместитель главы Госдумы РФ по делам СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий назвал этот документ "несвоевременным и провокационным".
Напомним, о намерениях депутатов Госдумы стало известно еще в средине января. Примечательно, что подписали его и действующие члены ПАСЕ от России.
Бывший нардеп Украины Андрей Сенченко рассказал "Телеграфу", почему об этом в России заговорили именно сейчас и почему в настоящее время существует вероятность, что документ будет одобрен.
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