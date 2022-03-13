Coca-Cola не ушла с российского рынка, несмотря на войну в Украине

Корпорация продолжает работу в рф.

В воскресенье, 13 марта, на 18-й день полномасштабного вторжения рф в Украину корпорация Coca-Cola продолжает работать на российском рынке.

Об этом сообщил российский журналист Алексей Пивоваров на YouTube-канале "Редакция".

Пивоваров отметил, что Coca-Cola продолжит работу в рф и лишь прекратила инвестиции в маркетинг на территории этой страны.

"Выяснилось, например, что за громкой фразой Coca-Cola уходит с рынка, скрывается прекращение инвестиций в маркетинг, а вовсе не остановка заводов с газировкой, которую компания разливает в россии. Более того, заявлено, что компания сделает все, чтобы производство было бесперебойным, а рабочие места сохранились", — заявил Пивоваров.

Напомним, многие западные корпорации уходят с российского рынка, ведь не хотят портить имидж, сотрудничая со страной-оккупантом. Даже возникла невероятная ситуация, что в Москве нет McDonald's, а в Житомире есть Starlink.

Ранее сообщалось, что на антивоенном митинге российские силовики без разбирательств "запаковали" женщину, которая пришла поддержать кровавого диктатора владимира путина.