Ни еды, ни техники: британская разведка зафиксировала плачевное положение российских оккупантов

Колоссальную работу Вооруженных сил Украины зафиксировали даже британские разведчики.

Вооруженные силы Украины существенно ограничивают наступательный потенциал российских оккупантов — у них уже есть значительные проблемы в передвижении и они потеряли контроль над воздухом.

Об этом в Twitter сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

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В сообщении говорится, что контратаки украинских военных вынуждают Россию использовать большое количество войск для защиты собственных путей снабжения, а это значит, что наступать они не могут.

Кроме того, у российских войск, уже зашедших на территорию Украины, существенные проблемы с материально-техническим обеспечением — у них нехватка предметов первой необходимости, еды и горючего. Вдобавок, привезти это все оккупанты также не имеют возможности из-за проблем в маневрировании, отсутствии контроля над воздухом и ограниченных возможностей передвижения.

Добавим, что о деморализованности российских оккупантов и потере боевого потенциала и раньше говорили в ВСУ, фиксируя большое количество дезертирства и неповиновения среди россиян.

Напомним, что по состоянию на утро 17 марта ряды российских войск "поредели" около 14 тысяч солдат и офицеров. Также уничтожены более 400 танков и 1400 бронированных машин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Офисе президента заявили, что число убитых в Украине генералов России может резко возрасти. А ВСУ в течение дня эту информацию подтвердили, ликвидировав "элитного" российского полковника-десантника и всю его команду.