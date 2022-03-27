А где танки-то? Сказки роспропаганды о "победах" в Украине удивили даже россиян

"Достижения" армии "освободителей" приходится лепить из ничего

Российская пропаганда состряпала очередной телевизионный сюжет о "продвижении" путинской армии, пришедшей месяц назад на нашу землю, на Киевщине. Некоторые зрители родом из рф возмутились несостыковкам, ведь на камеру оккупанты отчитываются об уничтожении украинской техники и захвате боеприпасов, а видеоряд делают исключительно из своих танков и других машин.

Подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на росСМИ и реакцию соцсетей.

Согласно "сюжету" журналистского рассказа, российским десантникам якобы повезло высадиться в Киевской области и остаться живыми. Боец в кадре "отчитывается", мол они смогли найти опорный пункт украинских защитников и обстрелять его из арты. Затем идут перечисления "достижений" — уничтожение минометного взвода, танковой колонны, склада боеприпасов и т.п. Отдельно перечисляются якобы "завоеванные трофеи" в виде некоторых видов оружия.

Любопытные зрители сразу обратили внимание, что вся эта показушная бравада является весьма странной, ведь в самом сюжете постоянно показывают только российскую технику и солдат, которые вроде и выполняют своих задания, но при этом ни место, ни время съемки абсолютно неизвестны.

Разумеется, отсутствует в кадре и "трофейное" оружие. Более того — российские пропагандисты вместе со своими военными допускают серьезную ошибку в название американских Javelin. В сюжете их почему-то характеризуют как противозенитные ракетные установки (ПЗРК), однако они являются противотанковыми (ПТРК). На это комментаторы тоже обращают внимание.

Впрочем, "великим русским экспертам" уже не привыкать крупно позориться насчет войны в Украине. Мало того, что они не признают крупнейшие потери своей армии, так еще и абсолютно не располагают информацией, где именно находятся отдельные населенные пункты, в которых их солдаты регулярно терпят разгром. Речь, разумеется о Чернобаевке, которую по желанию пропагандиста Соловьева и его приглашенные гостей накануне "переместили" в Киевскую область.