У путина пожалели честных олигархов, "ограбленных" США: в сети метко ответили

песков заявил, что олигархи - это "честных предприниматели".

В кремле отреагировали на высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес санкции и олигархов рф.

Как пишет российское РБК, пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что на россии нет олигархов, а западные санкции обворовывают "честных предпринимателей".

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"Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Smith & Wesson (производитель револьверов, — ред.) грабили путешественников — вот что произошло", — заявил песков.

По словам пескова, за все яхты, самолеты и дома бизнесмены уплатили налоги. При этом он подчеркнул, что эти налоги позволяли развиваться экономике США и Западной Европы.

песков также заявил, что "единственный олигарх, которому за последнее время удалось добраться до власти — это экс-президент США Дональд Трамп".

В сети отреагировали на такие "оправдания" пескова и отметили, что все имущество российских бизнесменов наворованное, а санкции все таки действуют:

"Значит до наворованного добрались наконец-то…Удар пришелся по самому больному- по кошелькам"

"Честные предприниматели которые накупили недвижки на суммы больше чем официально заработали за всю жизнь"

"Не ограбили, а провели спецоперацию по национализации активов"

Отметим, что список антироссийских санкций, которые ЕС и США вводят на фоне войны россии против Украины, постоянно пополняется. Так, США ввели запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из россии.

А президент США Джо Байден во второй раз назвал путина настоящим военным преступником.