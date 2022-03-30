Укр

"Мясо заканчивается": в россии шлют повестки мужчинам непризывного возраста

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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россия ищет резервы для армии Новость обновлена 30 марта 2022, 09:40
россия ищет резервы для армии

Формулировки в документах расплывчатые

В россии, на фоне больших потерь солдат и офицеров в Украине, начали приходить повестки в военкоматы для мужчин непризывного возраста. По вопросам воинского учета предлагают приходить тем, кто старше 27 лет.

Об этом в Твиттере рассказала Любовь Соболь — российская политик, расследовательница коррупции и соратница оппозиционера Алексея Навального. Юристка разместила фото такого "приглашения".

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В повестке "предлагают" явиться в военкомат шестого апреля, с учетом того, что в россии призыв начинается с первого.

В комментариях к посту пользователи комментируют, что эта повестка может быть рутинной проверкой, поводом поуговаривать подписать контракт и отправиться "на спецоперацию" и обращают внимание, на формулировки.

Также предположили, что у россии могут заканчиваться солдаты и что после тех, кто старше призывного возраста, начнут подсчитывать тех, кто младше.

Как ранее писал "Телеграф", российские военные все чаще пытаются расторгнуть военные контракты и просят направить их на постоянные места службы.

Теги:
#Россия #Призыв #Повестка
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