У путина сделали подозрительное заявление насчет вхождения Украины в ЕС

Дмитрий Медведев отличился заявлением про вступление Украины в ЕС.

Заместитель председателя Совета Безопасности российской федерации Дмитрий Медведев высказался по поводу стремления Украины вступить в Евросоюз, отметив, что вступление в ЕС невозможно без "разрешения" НАТО. Отметим, что ранее помощник российского диктатора Владимир Мединский заявлял, что россия не против вхождения Украины в ЕС.

Такую позицию Медведев сообщил в своем телеграм-канале.

Последние новости о войне читайте в нашем Telegram

"Наша позиция украинцам известна: если есть такое желание, вступайте, была бы честь предложена. И вроде европейцы теперь тоже очень захотели Украину. Только есть одна закавыка: опыт последних лет с Черногорией и Македонией свидетельствует, что вход в ЕС происходит не иначе, как через НАТО" — заявил Медведев.

Политик считает, что для того, чтобы попасть в ЕС, нужно вступить в НАТО, ведь "Брюсселем в целом тоже командует Вашингтон, хотя Брюссель и не любит в этом признаваться". Из этого заместитель председателя Совбеза рф сделал вывод, что Украина не сможет стать часть Европейского союза это без членства в НАТО.

Напомним, что во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – самые главные из них в материале "Телеграфа".