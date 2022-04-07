Росгвардейцы могут законно отказаться воевать против Украины, - юрист указал на интересный момент

Можно без последствий отвертеться от выполнения приказа

После попадания в плен многие российские военные раскаиваются в том, что пришли воевать против украинцев, однако они не знают, что могли просто отказаться идти на войну и остаться дома в России.

Об этом рассказал юрист Максим Гребенюк.

Российский Уголовный кодекс содержит главу о преступлениях против военной службы, которая включает в себя 22 статьи, однако лишь одна из них может быть применена для преследования за отказ воевать в Украине, — ст. 332 УК РФ про "неисполнение приказа, причинившее существенный вред интересам службы".

Однако, как рассказывают российские прокуроры, на второй месяц российско-украинских боевых действий до сих пор не завели ни одного дела по этой статье.

"Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение", — объясняют они.

Так, российским военным просто говорят ехать воевать. Тем, кто соглашаются, выписывают приказ, в то время как отказникам его просто изначально не дают, хотя угрожают увольнением.

Напомним, ранее полковник ФСБ рассказывал для "Телеграфа", что окружение президента РФ Владимира Путина в панике.