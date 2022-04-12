Бессмысленное самоубийство: у Зеленского показали большой прокол Кремля

россия загнала себя в "информационную изоляцию"

Видимо, российская пропаганда начала давать серьезные сбои, ведь правительство рф "истерически" закрыло все свободные медиа и онлайн-площадки, заменив их своим "суррогатом", а также выгнало из страны практически всех иностранных корреспондентов.

Об этом у себя в телеграм-канале сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента отметил, что помимо этого, в россии активно закрывают любые СМИ, включая иностранные, а также отправляют письма с угрозами международным сервисам в другие страны с требованием: "Категорически запрещаем оскорблять РФ, иначе организуем ядерную зиму!"). Также россияне панически боятся вести различные публичные дискуссии.

"И вот на фоне всего этого рф жалобно так скулит: "А почему вы нам не верите? Почему мир нам не верит? Мы же честны, открыты, несем правду и только правду? Это же Украина, которая аккредитовала на войну более 6 тысяч иностранных корреспондентов и позволяет миру практически вживую видеть бучанский, краматорский, мариупольский ужас россиян, создает фейки"… Фантастически бессмысленное политико-информационное самоубийство россиян на виду у всего мира" — добавил Подоляк.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Михаил Подоляк поделился своими мыслями по поводу продолжительности войны с россией и отметил, что, чтобы это противостояние не превратилось в долговременное, Украине нужно как можно быстрее выбить россиян из Донбасса.