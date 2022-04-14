Укр

Российского олигарха Фридмана, который "не знал как жить" из-за санкций, засекли в элитном ресторане Лондона (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Еще месяц назад богач говорил, что ему нечем платить горничной Новость обновлена 14 апреля 2022, 06:53
Еще месяц назад богач говорил, что ему нечем платить горничной

Видимо, финансовые дела снова пошли вверх

Совладельца "Альфабанка" и одного из крупнейших бизнесменов россии Михаила Фридмана, ранее жаловавшегося на жизнь под санкциями, заметили в одном из дорогих лондонских ресторанов. Судя по всему, олигарх не испытывает проблем с деньгами, о которых прежде рассказывал иностранным журналистам.

Снимки Фридмана из элитного заведения опубликовал в Facebook журналист-расследователь Михаил Ткач.

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По его словам, бизнесмена заметили вечером в ресторане Cipriani, который считается одним из элитных мест в британской столице.

Фридман за столиком в ресторане
Фридман за столиком в ресторане

Здесь действует собственный дресс-код — "смарт-кежуал", и порой существует длительная очередь на столик. На ужин Фридман приехал на роскошной машине, которая остается в его пользовании, несмотря на санкции.

Автомобиль олигарха
Автомобиль олигарха

Ткач напомнил, что раньше Фридман жаловался на нехватку денег. Среди прочего олигарх утверждал, что ему приходится теперь питаться домашней едой, а также испытывать трудности с оплатой различных мелких счетов, в том числе уборщицы.

Утверждалось, что санкции, ударившие по многим российским бизнесменам, здорово затруднили жизнь Михаилу Фридману, являющемуся совладельцем "Альфабанка". Его кредитные карты должны были быть заморожены, а деньги "на разумные траты" он должен просить ежемесячно. В целом эта сумма не может якобы превышать 2500 фунтов.

Теперь же он по каким-то причинам имеет возможность ужинать в одном из самых роскошных заведений Лондона.

Украинцы уже отреагировали на произошедшее.

Напомним, что ранее Михаил Фридман высказывался в поддержку Украины после начала полномасштабного вторжения рф. Олигарх, еще не оказавшись под западными санкциями, назвал войну трагедией и напомнил о своих украинских корнях. К слову, Фридман родился на Львовщине.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Лондон #Война #Олигарх #Михаил Фридман
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