«Все спи***ли до нас» - в России разворовали важное военное имущество
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В россии со складов воруют имущество 70-летней давности и продают на Авито, но его все равно покупают, потому что ничего поновее нет
На третьем месяце кровавой агрессии рф в Украину у агрессора начали испытывать нехватку военного снаряжения, которое, как оказалось, ранее просто разворовали.
Так, в ходе одного из своих стримов российский военный блогер Александр Арутюнов известный как RAZVEDOS признался, что с военных складов пропали все трубки разведчика, ТР-8, предназначенные для наблюдения за противником.
"Чтобы трубку разведчика получать на складе, а не покупать в Интернете, вам надо писать в военную прокуратуру. Трубка разведчика никогда вообще не поступала гражданским людям, это чисто военная вещь. И вот сегодня мы ее покупаем для того чтобы передать пацанам, за бабки, потому что ее спиз***ли у них и продали на Авито. Надо ли про это писать в военную прокуратуру? Наверно надо", — отвечает блогер на вопрос одного из подписчиков что делать, если в воинской части воруют.
Действительно, в Интернете можно найти много объявлений о продаже ТР-8, в основном коллекционерам, любителям наблюдать за живой природой и прочим. Причем с началом российской агрессии цена на подобное снаряжение выросла, так, если допустим в объявлениях 2020-2021 годов указывалась цена в 15 тысяч российских рублей, примерно 6000 гривен, теперь цена за нее выросла до 30-45 тысяч рублей или 12-18 тысяч гривен.
Отметим, что сама ТР-8 была разработана и начала выпускаться еще в 50-х годах 20 века, но даже такого снаряжения у российской армии не хватает из-за воровства.
Помимо кражи бороться с россиянами ВСУ помогает некачественная работа конструкторов. Так самый распространенный российский танк Т-72 из-за неудачного расположения боекомплекта, фактически представляет из себя "пороховую бочку".
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