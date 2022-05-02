Их там не было? В Краснодаре нашли десятки свежих могил с военными флагами

На некоторых могилах висят флаги десанта и морского флота

Российские власти продолжают скрывать потери живой силы в войне против Украины, пока в разных уголках страны-агрессора появляется все больше свежих могил военнослужащих. Одно из захоронений журналисты обнаружили на одном из кладбищ Краснодара.

Об этом сообщило издание 93.ru.

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Так, на Краснодарском кладбище было замечено 26 свежих могил русских военных. Судя по данным табличек, они погибли после 24 февраля, то есть с начала войны в Украине. Время смерти россиян датируется февралем-апрелем 2022 года. Также отмечается, что самому молодому из них было всего 19 лет.

Эти могилы сразу заметны, ведь над крестами развеваются флаги десантных войск и морского флота. Кроме того, российских военных хоронят отдельно – как рассказал сотрудник кладбища, для них выделили отдельный участок.

Следует отметить, что некоторые могилы покрыты еще совсем свежими цветами. Также есть венки от российского Минобороны и разных военных группировок, к которым принадлежали солдаты, воевавшие на украинских землях.

Напомним, что российские власти официально не называют цифры потерь в Украине — по подсчетам некрологов, количество убитых оккупантов до двух тысяч. При этом в сеть просочилась информация с закрытого совещания Минобороны рф — речь шла о более чем 13 тысячах убитых и 7 пропавших без вести на 22 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что во время вторжения в Украину российская армия положила большое количество солдат из "элитных подразделений".