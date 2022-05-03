У путина переживают из-за звезд-противников войны: придумали метод борьбы

Администрации путина не понравилось, что многие звезды выступили против войны

В россии после начала полномасштабного военного вторжения в Украину многие культурные деятели и публичные лица выступили с резким осуждением войны. Это не могло не остаться без внимания руководства страны, которое сильно озаботилось этим фактом.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на свои приближенные к кремлю источники.

"Артисты — это лидеры мнений, они влияют на свою аудиторию, на ее неокрепшие умы", — с иронией рассказал один из них.

По его словам, в кремле уже пытаются противостоять этим лидерам мнений, а курировать работу по этому назначен глава управления общественных проектов администрации президента (АП) Сергей Новиков и его заместитель Алексей Жарич.

В частности, они "рекомендовали" властям в регионах провести нужные для этого "акции" или выступить против не поддержавших войну звезд персонально, например запретив им проводить выступления в своих городах.

В АП же говорят, что такие акции рассчитаны на то, что информация будет доходить до конечного пользователя через СМИ, включая и оппозиционные, а также через телеграм-каналы.

"Главное, чтобы задумка была креативной", — сказал источник издания.

Другой же источник рассказал, что кампания против артистов пока не развернута на полную мощность, поскольку политики и федеральные СМИ не хотят показывать своей аудитории, сколько известных россиян в действительности осудили вторжение.

Впрочем, как сообщает издание, законодательного запрета на проведение концертов этих артистов вводить не собираются, однако зачастую им и так запрещают выступать.

Как сообщалось ранее, многие культурные деятели после начала вторжения россии в Украину выступили против войны. К таковым, например, относятся рэпер Noize MC, который дал благотворительный концерт в поддержку украинцев, группа "Ногу Свело!", записавшая песню с жесткой критикой россии, рэпер Face, и вовсе признанный иностранным агентом в рф.

Против войны также выступили и певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, который решил передать на поддержку украинских беженцев часть прибыли от своих концертов в Израиле.