Виталий Ким подколол россиян за короткую память: "Телевизор забери - на стену полезут"
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А ведь у миллионов россиян действительно не возникает никаких вопросов
Хотя кремлевская машина пропаганды работает на полную, очень часто она дает сбои, неувязки и противоречит сама себе, — однако у россиян уже настолько отсутствует критическое мышление и долгосрочная память, что их это не смущает.
Об этом в своем обращении утром 5 мая поразмышлял руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Чиновник заметил, что в последнее время по риторике российских пропагандистов заметно, что они забыли свои тезисы об "освобождении русскоязычных".
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"Наверное, это связано с тем, что терроборона так точно у нас вся русскоязычная, дают им люлей, щей, тем же русским отборным матом шлют вслед за кораблем", — заметил Ким.
"Такое ощущение, что у русских вместо памяти дискета на 8 дюймов или 3,5, — вынули, вот вам новое г**но, ешьте, — продолжил он. — Никакой логики. Теперь надо просто убивать украинцев, вещают они в телевизоре, вот и величие!".
"Думаю, а что если у русских телевизор забрать? По сторонам посмотрел, стены в г**не, ковры висят, ущербное все. От величия только телевизор у русских дома получается? Если его выключить, то все, за неделю на стену полезут, некому будет рассказывать о великой русской стране", — подытожил глава Николаевской ОГА.
Как сообщал "Телеграф", ранее у кремлевской пропаганды возникла неожиданная проблема, — россияне не просто не понимают, что такое "денацификация", но и выговорить это слово не могут нормально.
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