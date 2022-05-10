Пропагандиста соловьева отчитали из-за Сталина: видео стало хитом Тик-Ток
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Кремлевскому топ-пропагандисту досталось за искажение российской истории
Израильский государственный деятель Яков Кедми, который часто выступает в эфире российских программ, отчитал главного кремлевского пропагандиста владимира соловьева за то, что в россии искажают собственную историю.
Соответствующее видео было обнародовано в тик-ток пользователя "Sila_ v_ pravde".
Он указал, что соловье часто употребляет в своих речах слова о верховном главнокомандующем.
"В той войне (Вторая мировая, — ред) роль верховного главнокомандующего (Иосифа Сталина, — ред.) была намного более важна, более тяжелая и более решающая", — сказал он.
Кедми добавил, что россияне сами убрали его из своей истории и тем самым исказили ее.
"Нельзя извращать свою историю, а если вы это делаете, то почему вы киваете на других?", — спросил он.
@bugor1101 #кедми ♬ Le Calin - 斌杨Remix
Как сообщалось ранее, на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru 9 мая были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина. Позже стало известно, что перформанс устроили двое из сотрудников издания.
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