РосСМИ дают заявление путина о "десятках уничтоженных систем вооружения" из США: что он имел в виду на самом деле

Российских пропагандистов взбудоражило новое заявление их диктатора

Российский диктатор владимир путин впервые публично высказался о поставках Западом тяжелого оружия для Украины.

"Наши ПВО их щёлкают как орехи. Уничтожены десятки", — высказался путин. Примечательно, что российские СМИ почему-то решили, что эти слова касались западных систем вооружения, но что на самом деле подразумевал российский диктатор остается неизвестным.

Эти слова были взяты из короткого тизера, анонсирующего интервью путина кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину и размещенного в российских телеграм-каналах.

Однако, как можно понять из ролика, фраза явно вырвана из контекста и что же там по словам путина "щелкают ПВО" остается неясным.

Примечательно, что и сам Зарубин не смог пройти мимо этого момента и попытался добавить интриги.

Многие российские СМИ в свою очередь видимо решили порадовать свою аудиторию пафосными заявлениями своего диктатора и обнародовали новости о том, что слова путина о ПВО как-то связаны с американской тяжелой техникой, которая идет в Украину.

Как сообщалось ранее, 1 июня глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что его страна выделит для Украины новый пакет военной помощи в размере 700 миллионов долларов.

В нем будут и долгожданные РСЗО HIMARS и другие образцы крупнокалиберного оружия, противотанковые комплексы Javelin и контрбатарейные радары.

Однако перед тем, как РСЗО попадут на поле боя, бойцов ВСУ будут некоторое время обучать в странах Запада, по оценкам на это может уйти около трех недель. То есть физически эти установки пока еще не находятся в Украине.