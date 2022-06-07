Топ-менеджера "ВКонтакте" нашли мертвым

Мужчина был одним из участников экспедиции, в рамках которой катался на вездеходах по берегу Белого моря

Владимир Габриелян, который был первым заместителем генерального директора российской соцсети "ВКонтакте" совместно с директором по закупкам Сергеем Мерзляковым найдены мертвыми в Ненецком автономном округе рф (НАО).

Как сообщили в пресс-центре компании, мужчины трагически погибли, катаясь на вездеходах во время экспедиции, пишет ТАСС. Предварительно транспортные средства, на которых ехали Габриелян и Мерзляков, перевернулись, в результате чего оба получили травмы несовместимыми с жизнью.

"Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического события. Мы скучаем вместе с родными, близкими и друзьями", — говорится в тексте публикации.

Также отмечается, что накануне, вечером 6 июня, представители главного управления службы спасения россии (МНС) из НАО получили сообщение об исчезновении Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.

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Позже, в СМИ появилась информация, что мужчины совместно с Еленой Габриелян и двумя друзьями ехали на двух вездеходах "Шерп" по берегу Белого моря. Когда проезжали мимо села Шойна, вездеходы перевернулись и их затянуло течением в воду. Спастись удалось только двум участникам экспедиции – Елене Габриелян и Сергею Ольсевичу. Остальные же погибли.

Следует отметить, что в должности первого заместителя генерального директора "ВКонтакте" Габриелян состоял с 2019 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее в россии умер известный предприниматель Дмитрий Ковтун, являвшийся фигурантом дела об отравлении одного из экс-агентов ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне.