"Умерли по состоянию здоровья": в россии мэр города оконфузился на похоронах оккупантов

Мэр российского города отметился странными высказываниями

В российском городе Дагестанские Огни 29 июня похоронили девятерых солдат, которые были ликвидированы в ходе российского вторжения в Украину. Во время мероприятий перед собравшимися выступил мэр города Джалалутдин Алирзаев, который отличился странными заявлениями.

Кадры конфуза в тот же момент разлетелись по телеграм-каналам, а пользователи сети уже начали шутить о произошедшем.

"Те, кто сложил свою голову, вернулись на нашу родину, но погибли", — сказал мэр, однако быстро исправил себя, заявив, что солдаты "умерли по состоянию здоровья".

На этом моменте запись обрывается, а потому непонятно, как на подобные заявления отреагировали собравшиеся местные жители.

Впрочем, пользователи сети высказали, что думают по этому поводу.

Как сообщалось ранее, недавно в россии похоронили еще одного оккупанта, который участвовал в российской войне против Украины. Все бы ничего, однако хоронить оккупанта пришлось не в обычном гробу, а в маленькой коробочке. Судя по фото прощальной церемонии, быстро распространяющейся по просторам сети, можно лишь догадываться, в каком состоянии вражеский солдат вернулся домой.