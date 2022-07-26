В России на шестом месяце войны начали искать "пропавших" военных: родственники бьют тревогу и обратились к Путину

Россияне поняли, что командование их армии не спешит с возвращением тел погибших солдат

Семьи пропавших российских военных, которых власти страны отправили на войну против Украины, обратились к российскому президенту Владимиру Путину с требованием найти их сыновей, мужей и братьев. Более того, семьи военных требуют встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, ведь к нему накопилось много вопросов.

Как передает "Север Реалии" (проект "Радио Свобода"), семей, ничего не знающих о судьбе своих родственников-военных, накопилось более сотни.

Россияне утверждают, что от российских ведомств и министерств они получают одни отписки с противоречивой информацией — одни пишут, что их близкие живы, а другие — что они пропали без вести или погибли.

"Требуем найти наших близких, внести в списки пропавших без вести военнопленных. Работа по поиску не ведется, поскольку они находятся в статусе пропавших без вести. Министерство обороны РФ более пяти месяцев блокирует изменение статуса военнослужащих, независимо от постоянно меняющихся сведений. Родственникам приходится искать факты и самостоятельно доказывать, что их сын или муж в плену или погиб — так по всей стране. Уполномоченные органы плохо ведут работу, помощи от командиров воинских частей нет", – говорится в письме родителей российских военных, копию которого получили журналисты.

Из-за бездействия уполномоченных органов родители российских военных дошли до администрации российского диктатора в Москве. Они требуют не только установить местонахождение их пропавших родственников, но и встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Более того, семьи пропавших военных просят, чтобы Владимир Путин назначил своего представителя, который будет заниматься поиском их родственников, а также чтобы этот человек отчитывался о проделанной работе. Россияне озабочены еще и телами погибших в войне против Украины солдат и требуют от путина, чтобы тот вернул их в Россию и инициировал ДНК-экспертизу. Под обращением подписалось 106 человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что командование вражеской армии не спешит уносить тела своих погибших военных — они остаются в Украине в специальных фагонах-рефрижераторах. И это если очень повезет, иначе может быть, как на оккупированной Донетчине, где на полигоне россияне устроили уже огромную свалку тел, чтобы списать погибших на пропавших и не раскрывать реальные потери.