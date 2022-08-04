США убили президента Венесуэлы: минобороны россии выдало очередную порцию бреда

Российское минобороны вновь выдало абсурдное заявление

В четверг, 4 августа, на 162-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии обвинили США в убийстве 47-го президента Венесуэлы Уго Чавеса.

С соответствующим заявлением на брифинге в четверг выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф Игорь Кириллов, передает прокремлевское СМИ zvezda. В россии умудрились связать смерть Чавеса и военно-биологическую деятельность США.

Минобороны россии со ссылкой на данные венесуэльских властей заявило, что предыдущего президента Венесуэлы Чавеса отравили с использованием препарата, который при краткосрочном введении вызывает хронические заболевания или провоцирует развитие рака. Разработку таких препаратов якобы вели США, а использовала это вещество для отравления Чавеса одна из его приближенных, Клаудия Диас, которую американские спецслужбы затем вывезли в Штаты.

"По данным венесуэльской стороны подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", — заявил Кириллов.

Уго Чавес умер 5 марта 2013 года от рака. В Венесуэле позднее заявляли, что американцы отравили президента онковирусом, а в Госдепе назвали это "абсурдом".

Напомним, в начале полномасштабного вторжения россия обвиняла Украину в создании биологического оружия. В минобороны рф заявляли, что украинские биолаборатории якобы разрабатывали коронавирусную инфекцию, а также работали с птицами, рептилиями и летучими мышами для "переноски" болезней в рф. В ООН тут же развенчали фейки кремля.