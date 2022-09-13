Гарантии безопасности для Украины: у путина отреагировали на проект Ермака и Расмуссена
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В рф выдали очередную порцию бреда
Во вторник, 13 сентября, на 202 день полномасштабного вторжения рф в россии отреагировали на презентованные в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.
С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы рф и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий. Он считает, что Запад таким образом якобы хочет продолжить противостояние с россией в Украине.
"Все пункты проекта киевского соглашения по безопасности направлены на эскалацию, это проект вовлечения стран НАТО в конфликт", — заявил Слуцкий.
Также проект представили и президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Первый, но очень важный шаг в отношении будущих гарантий безопасности для Украины сделан", — заявил глава государства.
Напомним, глава Офиса ррезидента Андрей Ермак и 12-й генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению Зеленского.
Ранее Зеленский поблагодарил США, которые оказали весомую поддержку для деоккупации Харьковщины и не только. Накануне в рф ответили президенту Украины, выдав очередную угрозу.