В рф выдали очередную порцию бреда

Во вторник, 13 сентября, на 202 день полномасштабного вторжения рф в россии отреагировали на презентованные в Киеве рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.

С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы рф и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий. Он считает, что Запад таким образом якобы хочет продолжить противостояние с россией в Украине.

"Все пункты проекта киевского соглашения по безопасности направлены на эскалацию, это проект вовлечения стран НАТО в конфликт", — заявил Слуцкий.

Также проект представили и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Первый, но очень важный шаг в отношении будущих гарантий безопасности для Украины сделан", — заявил глава государства.

Напомним, глава Офиса ррезидента Андрей Ермак и 12-й генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные по поручению Зеленского.

Ранее Зеленский поблагодарил США, которые оказали весомую поддержку для деоккупации Харьковщины и не только. Накануне в рф ответили президенту Украины, выдав очередную угрозу.