Укр

Мощнейший ураган обрушился на Курск, есть погибшие и разрушения (эпичные фото и видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Небо озаряли вспышки молний Новость обновлена 19 сентября 2022, 09:04
Небо озаряли вспышки молний

Улучшения погоды не ожидается

Из Украины уходит циклон, который накрыл на излете Сумщину и натворил бед в Курской области россии. Там не только проблемы с отключением света в 87 населенных пунктах. Со здания одного из общежитий местного техникума сорвало крышу. Обломками выбило стекла и убило одного студента.

Об этом сообщают местные власти. Часть студентов смогли забрать родители, остальных просто перевели на этажи ниже, которые не пострадали от урагана. Множество деревьев повалил ветер в Курске и Льгове — под одним из них также обнаружили тело человека.

Погибший — молодой парень, студент автотехнического колледжа, который располагался в микрорайоне Волокно. Его соседи по общежитию пытались оказывать ему помощь до приезда скорой, но безуспешно.

Пользователи сети делятся видео и фото из разных уголков Курской области — шквальный ветер и дождь не самая большая проблема. В одном из районов заметили настоящий торнадо.

Ураган Курск
Во время урагана в Курске
Курск ураган
Молнии сверкали всю ночь

Погода в Курске значительно не улучшиться — в регионе выпустили предупреждение о шквалах и грозах. Ранее "Телеграф" рассказывал, что погодные негаразды — один из симптомов глобального потепления. Ученые прогнозируют усиление дождей в будущем.

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#Ураган #Торнадо #Курск