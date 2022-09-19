Мощнейший ураган обрушился на Курск, есть погибшие и разрушения (эпичные фото и видео)
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Улучшения погоды не ожидается
Из Украины уходит циклон, который накрыл на излете Сумщину и натворил бед в Курской области россии. Там не только проблемы с отключением света в 87 населенных пунктах. Со здания одного из общежитий местного техникума сорвало крышу. Обломками выбило стекла и убило одного студента.
Об этом сообщают местные власти. Часть студентов смогли забрать родители, остальных просто перевели на этажи ниже, которые не пострадали от урагана. Множество деревьев повалил ветер в Курске и Льгове — под одним из них также обнаружили тело человека.
Погибший — молодой парень, студент автотехнического колледжа, который располагался в микрорайоне Волокно. Его соседи по общежитию пытались оказывать ему помощь до приезда скорой, но безуспешно.
Пользователи сети делятся видео и фото из разных уголков Курской области — шквальный ветер и дождь не самая большая проблема. В одном из районов заметили настоящий торнадо.
Погода в Курске значительно не улучшиться — в регионе выпустили предупреждение о шквалах и грозах. Ранее "Телеграф" рассказывал, что погодные негаразды — один из симптомов глобального потепления. Ученые прогнозируют усиление дождей в будущем.