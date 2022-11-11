После мощного удара "Камаз" перевернулся

На одной из автодорог аннексированного россией Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военного грузового автомобиля и гражданской легковушки. В результате аварии травмы разной степени тяжести получили 17 человек, среди них 15 — это военнослужащие.

Как в четверг, 11 ноября, пишет телеграмм-канал baza, происшествие произошло ранним утром на трассе вблизи села Орденоносное, что в Джанкойском районе. Крупногабаритный "Камаз" российского минобороны "поцеловался" с легковым автомобилем марки "Мицубиси Лансер". Последний в результате мощного удара вылетел из проезжей части, а грузовик опрокинулся, частично заблокировав движение.

Всего в ДТП пострадали 17 человек. Из них 15 — военнослужащие и еще двое гражданских из легковушки.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Архангельской области россии грузовой автомобиль, за рулем которого находился военный-контрактник, совершила наезд на колонну солдат-срочников. В результате автопроисшествия два человека погибли и еще 11 получили травмы разной степени тяжести.