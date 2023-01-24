Такого не было со времен Второй мировой: глава российского генштаба пожаловался на войну с Украиной

Руководитель генштаба оккупационной армии не стал скрывать, что с мобилизацией в стране было тяжело

Интенсивность боевых действий, с которой россия столкнулась в Украине после полномасштабного вторжения, выше любой из войн, в которой участвовала российская армия. К такому выводу пришел назначенный главой оккупационных войск глава генштаба вооруженных сил рф валерий герасимов. Также он признал, что с мобилизацией в стране были большие проблемы.

Об этом он откровенно рассказал в интервью российскому изданию "Аргументы и факты". При этом герасимов продолжает придерживаться многих нарративов кремлевской пропаганды, в частности, о ведении войны якобы с "коллективным Западом".

"Такого уровня и интенсивности современная россия еще не знала, — заявил он. — Нашей стране и ее вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад".

Именно поэтому, объяснил глава российского генштаба, стране-агрессору и пришлось объявлять частичную мобилизацию, которая для многих жителей страны стала громом средь ясного небе. Сам герасимов отмечает то, что подобных событий в рф не было со времен Второй мировой войны, которую в россии все еще принято называть "Великой Отечественной".

"Система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения, — отдельно отметил герасимов. — Поэтому пришлось все исправлять на ходу".

Напомним, что первая волна частичной мобилизации в россии была объявлена еще в сентябре 2022 года. Тогда, по официальным данным, в ряды войск планировалось призвать 300 тысяч человек. По отдельной информации, эта цифра гораздо больше. Однако даже это не помогло оккупантам, ведь в Украине убеждены, что россияне готовятся к объявлению военного положения. Это приведет к очередной мобилизации, в рамках которой на войну могут забрать еще сотни тысяч человек.

На подобное развитие событий, прежде всего, влияет и новое назначение валерия герасимова. Именно при его командовании оккупанты могут попытаться еще раз перейти в масштабное наступление.