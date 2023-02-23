В начале вторжения россияне успешно сбивали самолеты - правда, свои же: подробности

Речь идет не о десятках, но тоже приятно

Российская авиация с началом полномасштабного вторжения уничтожается не только благодаря ВСУ или несчастным случаям. Вполне успешно это делают и сами российские военные.

Об этом свидетельствуют данные европейских и украинских чиновников, которые приводит Financial Times в своей статье.

По их словам, в самом начале полномасштабной войны в Украине россия уничтожила в небе несколько собственных военных самолетов. При этом, место и точную даты, где это происходило не уточняется, но отмечается, что вместе с техникой страна-агрессор потеряла также и пилотов у которых был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск.

В свою очередь высокопоставленный чиновник США заявил изданию, что речь идет не о двухзначных цифрах, но таких случаев было "не один и не два".

"Огня по своим было много", — добавил он, предположив, что к началу вторжения у россиян "не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственными жизнями в этой сумасшедшей обстановке".

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ показали еще один сбитый самолет оккупантов.

Также мы сообщали о том, что украинские десантники сбили бронированный самолет оккупантов.