Сотрудникам посольства Франции в москве передали посылку с жутким содержимым

В посольство Франции в москве передали пакет со странным содержимым

Работники посольства Франции в москве получили анонимную посылку с необычным содержимым. Внутри находились кости животного.

Как пишут росСМИ, необычную посылку сотрудники французского дипломатического ведомства получили в среду, 12 апреля.

По данным источника, на место происшествия прибыли правоохранители, которые начали устанавливать причастных к передаче пакета с костями животных.

Примечательно, что в начале 2023 года сотрудникам французского посольства в Москве передали бандероль, внутри которой были дохлая мышь и паук.

Как сообщалось ранее, 30 ноября 2022 года посольство Украины в Испании получило посылку со взрывным устройством, во время открытия легкие травмы получил охранник.

Позже стало известно, что аналогичная посылка была доставлена в посольство США в Испании. В начале 2023 года в Испании был задержан пенсионер, который мог быть причастен к отправке писем со взрывчаткой.

2 декабря стало известно, что во многие украинские представительства в разных странах Европы были доставлены окровавленные посылки, в некоторых из них находились глаза животных.