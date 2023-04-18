"Вагнеровец", который признался в убийстве украинских детей, сделал неожиданное заявление

Бывший наемник сообщил другие детали скандального интервью с ним

Экс-командир подразделения ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров, который признался, что наемники убивали украинских детей и подростков, отказался от своих слов.

Об этом сообщает российское агентство РИА ФАН, которое связалась с Азаматом Улдаровым и получило комментарий относительно его признания в интервью проекту Gulagu.net.

По его словам, он признался в военных преступлениях якобы из-за шантажа со стороны проводившего интервью правозащитника Осечкина, и он говорил на видео то, что ему сказали. Взамен на это якобы ему пообещали не сливать в сеть видео на котором с ним совершают действия сексуального характера.

"У них есть видеосъемка, где меня убивают, издеваются, насилуют меня. Я не хотел, чтобы это выложили в эфир, а у них эти кадры были. И меня этими кадрами шантажировали. Он мне прислал при моей жене два ролика. Я говорю — и че дальше? Он говорит — ну подумай хорошо", — сказал Улдаров.

В материале говорится о том, что видео таки было опубликовано позже.

Кроме того, делая новые признания экс-"вагнеровец" сказал, что во время интервью он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на признание бывшего "вагнеровца" о безжалостных убийствах украинских детей и подростков в Соледаре и Бахмуте. Он пригрозил, что ответ за такие преступления будет жестоким и справедливым.