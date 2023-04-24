Эпопея с сыном пескова продолжается: пресс-секретарь путина решил позориться дальше

От разглашения подробностей "службы" песков решил воздержаться

Кремлевский спикер дмитрий песков не остался в стороне от скандала, развернувшегося вокруг его сына николая чоулза, якобы участвовавшего в так называемой "военной спецоперации" в Украине. В частности, спикер владимира путина подтвердил, что песков-младший действительно воевал против украинцев, хотя ранее журналистам уже удалось этот факт опровергнуть.

Об этом в понедельник, 24 апреля, ссылаясь на слова путинского приспешника, пишет российский Telegram-канал "Раньше всех. ну почти".

"Да, действительно он участвовал в специальной военной операции. Больше я не хотел бы говорить, это не касается моей работы", — заявил дмитрий песков.

Напомним, ранее владелец российской частной военной компании "Вагнера" евгений пригожин сообщил, что сын спикера кремля николай якобы участвовал в боевых действиях в Украине в качестве заряжающего артиллерийской реактивной системы "Ураган". По словам основателя ЧВК, боец чоулз "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм во время военной службы на фронте.

Впоследствии сам чоулз в интервью на канале "Соловьев Live" заявил, что принял решение вступить в "Вагнер", чтобы поддержать "спецоперацию". Более того, "сослуживцы", также прокомментировавшие боевые достижения сына кремлевского спикера, сообщили, что подразделение, в составе которого воевал николай, якобы получило множество государственных наград за успешную службу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после объявления президентом рф владимиром путиным частичной мобилизации в россии большое количество россиян начали искать вероятности избежать привлечения их к боевым действиям. В списке наиболее запаниковавших был и сын пескова — николай.