В рф рассказали о больших проблемах в вопросе лечения военных

На войне в Украине россиян чаще убивают сами россияне, чем наши военные.

Такое заявление сделал глава учебного центра тактической медицины концерна "Калашников" Артем Катулин, пишут российские СМИ.

По его информации, свыше 50 процентов от погибших российских солдат в Украине умерил от ран, которые на самом деле не угрожали их жизням.

Катулин добавил, что "треть рук и ног у российских солдат отрезали просто зря".

"На такие меры вынуждены идти по причине того, что раненым во время оказания первой медицинской помощи неправильно накладывали жгуты", — завершил он.

По данным Генштаба, по состоянию на 27 апреля в Украине ликвидировали почти 190 тысяч оккупантов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты продолжают нести огромные потери на войне в Украине как в личном составе, так и боевой технике. В частности, с начала полномасштабного вторжения Вооруженным силам удалось "демилитаризовать" уже десять российских депутатов.

Также мы писали о том, что по мнению военного обозревателя Александра Коваленко, до конца весны противник исчерпает весь потенциал. Эксперт уверен, что в перспективе, утратившие функционал боеспособности подразделения, сразу на этапе формирования, не смогут не то, чтобы вести наступательные действия, но и даже оборонные.