Российская пропаганда пытается еще раз обвинить украинцев в очередной провокации

В россии заявляют, что во время позорного парада на 9 мая в Москве было уничтожено около сотни беспилотных аппаратов. Интересно, что изначально в сети появлялась информация только о трех ликвидированных БПЛА, при этом некоторые из них даже не добрались до Московской области.

Очередные пропагандистские выдумки озвучил генерал-майор российской авиации, глава президиума "Офицеров россии" сергей липовой, передают РосСМИ. Ожидается, что в вероятной атаке дронов обвиняют украинскую сторону.

"Украина 9 мая пыталась атаковать Москву — было около 100 беспилотников, они все были обезврежены", — уверяет липовой.

Почему об этом не говорили раньше и где именно сбивали БПЛА, если это действительно происходило, оккупант не уточнял.

Следует отметить, что во время прогулки диктатора владимира путина с высокопоставленными иностранными гостями на параде был зафиксирован негромкий "хлопок". Что стало причиной взрыва, не разглашалось, однако этот звук изрядно испугал российского лидера.

Как известно, накануне "победобесных" мероприятий в Москве сильно усилили патрулирование, а также общую систему противовоздушной обороны города. Несмотря на это, один из основателей monobank Владимир Яценко обещал заплатить 20 млн долларов тому виртуозу, кто сможет посадить беспилотник на Красной площади во время парада.

Поскольку этого не произошло, банкир решил продлить конкурс — однако теперь не ставит конкретной даты. Цель "соревнования" при этом осталась неизменной.