К осени Кремль планирует увеличить армию на 400 тысяч человек

Военный эксперт, сопредседатель Общественной инициативы "Правое дело" (укр. "Права справа") Дмитрий Снегирев прокомментировал для "Телеграфа" указ Путина о призыве резервистов:

На днях российский диктатор Путин подписал указ о призыве граждан РФ, находящихся в запасе на военные сборы в 2023 году.

"Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом находящихся в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов", — говорится в документе.

Находящихся в запасе призывают на сборы в Вооруженных силах, войсках Нацгвардии, органах госохраны и органах Федеральной службы безопасности.

Примечательно, что количество людей, которых призовут на военные сборы, не уточняется.

Кроме того, российский диктатор подписал закон об электронных повестках, согласно которому этот документ будет считаться полученным сразу после его размещения в личном электронном кабинете.

Речь идет о том, что кремлевский режим готовит РФ к длительной войне на истощение, в которой Путин намерен применить советскую тактику по заваливанию противника трупами своих солдат. Общий мобилизационный ресурс РФ насчитывает около 10 млн человек. Подготовленный мобилизационный резерв насчитывает 1.5 млн человек. Именно они должны компенсировать военно-техническую отсталость РФ от Запада, поставляющего ВСУ новейшие образцы высокотехнологичного оружия. Российские власти решили сделать акцент на наборе пушечного мяса.

Кремль, не имея возможности использовать против Украины ядерное оружие, вернулся к старой советской тактике заваливания противника трупами своих солдат.

Запрет на выезд для получивших повестки показывает, что Кремль сделал выводы из прошлогодней "частичной мобилизации", во время которой из РФ сбежало около полутора миллионов мужчин "соответствующего возраста". Уехали из России именно образованные и квалифицированные специалисты.

С прошлого года кремлевское руководство предприняло несколько неудачных попыток довести состав армии РФ до 1,5 млн человек. К осени российское командование планирует набрать дополнительно 400 тыс. человек на контракт, чтобы довести свою армию до 1,5 млн. человек.

Вместе с тем, указ о призыве граждан РФ, внедрение в РФ электронных повесток может усилить протестные настроения внутри самой РФ. Детонатором этих настроений может стать военное поражение российских оккупационных войск в Украине.