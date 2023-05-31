путин боится выезжать из россии и отменяет важные поездки - что узнали СМИ

путин пытается минимизировать любые риски для себя

Российский диктатор владимир путин не поедет в Индию на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в июле 2023 года. Это напрямую связывают с ордером на арест президента, выданным Международным судом в Гааге.

Как сообщает Telegram-канал "Верстка", ссылаясь на собственные источники, о решении отмены визита путина на саммит стало известно сегодня, 31 мая.

"Если путин не поедет в Индию — то это из-за ордера, разумеется", — заявил высокопоставленный источник в российском парламенте.

По его словам диктатор не чувствует себя защищённым, в том числе и из-за недавней атаки беспилотников на кремль, и пытается минимизировать риски для себя.

"Во всяком случае, такую мысль транслируют в кулуарах Кремля. Ощущения безопасности (у путина, — Ред) нет", — подчеркнул источник.

В то же время отмечается, что саммит изначально планировали провести очно в Дели, перевели в онлайн-формат.

"Еще совсем недавно участники планировали приехать лично. Изменение формата саммита произошло на фоне выдачи международного ордера на арест владимира путина", — пишет "Верстка".

В онлайн формате саммит ШОС проводили один раз за всю историю — в 2020 году по причине пандемии. В 2021 году встреча уже проводилась очно, но путин на ней участвовал по видеосвязи, потому как находился на изоляции из-за ковида в ближайшем окружении.

К слову, за два с половиной месяца после выдачи ордера на арест путина, диктатор ни разу не выезжал из россии. В последний раз он делал это в декабре 2022 года, посещая с рабочим визитом Минск. А с начала полномасштабного вторжения российский президент выезжал только 10 раз, в частности, и для участия в ШОС в сентябре прошлого года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 мая 2023 года Международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина. С того момента он не может свободно покидать территорию россии, поскольку за ее пределами его ждет тюрьма.