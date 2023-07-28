"Террористическая атака": у шойгу обвинили Украину во взрыве в Таганроге

С нападок Минобороны на Украину уже смеются в сети

В Минобороны рф официально отреагировали на мощный взрыв в Таганроге. Российские чиновники обвинили во всем Украину.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент там назвали "террористической атакой Киева", обвинив Украину якобы в применении по гражданской застройке переоборудованной ракеты ЗРК С-200. При этом, Минобороны рф, заявляет, что саму ракету они перехватили, а последствия на земле это "упавшие обломки".

Стоит отметить, что в сети уже насмехаются над российской пропагандой. Так, известный блогер и активист повторил любимый российский аргумент "виноваты сами".

Тут следует напомнить, что роспропаганда действительно часто прибегает к такому циничному приему. Последний известный раз, например, это произошло, когда оккупанты обстреляли Спасо-Преображенский собор в Одессе. Тогда они заявляли, что это все "украинская ПВО".

Примечательно, что практически одновременно с "бавовной" в Таганроге россияне из разных городов начали писать о "работе ПВО". Сообщения поступили из Ростова и других городов региона (Азов и Чалтыр).

Напомним, ранее мы писали о том, что у россиян паника после взрывов на Крымском мосту.

Также мы сообщали, о том кто устроил взрыв на Крымском мосту.