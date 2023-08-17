На это все надеялись: Каспаров рассказал, что мешает завершению войны в Украине

россияне никак не борются с тем, чтобы война закончилась

россияне постепенно привыкают к тому, что их страна ведет войну. Они смирились с тем, что их оккупационным войскам нужно помогать.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал российский оппозиционер Гарри Каспаров.

"Сейчас, если смотреть по социальным сетям, идет – не то чтобы повышение уровня поддержки войны, но видно привыкание. Как думают многие: ну что же теперь делать, идет война, надо работать, нужно помогать – наша страна воюет. То есть видно, что режим не имеет внутренних проблем на сегодняшний день, на которые все надеялись. И это еще раз показывает, что вся эта 20-летняя активность всех этих либеральных правозащитных структур была фикцией. Режим использовал их для того, чтобы готовиться к агрессивной войне", — отметил он.

Оппозиционер отметил, что некоторые россияне все же пытаются имитировать активность и выходят на одиночные пикеты против войны. За это они получают тюремные сроки.

"Одна из причин, почему мои предупреждения – а я об этом говорю много лет – не были услышаны на Западе в том, что я был в меньшинстве. Последний политик в россии, выступавший против войны, против русского империализма – это Борис Немцов. Его убили в 2015 году. То есть власть точно знала, кто ей мешает. Остальные принимали империалистическую политику путина как данность. Но при этом рассказывали на Западе о том, что россия движется в сторону эволюции, в сторону демократии – излюбленным термином была "гибридная демократия в россии", — добавил Каспаров.

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