Разборки "феодалов": будут ли еще жертвы среди путинских фаворитов после пригожина

россия – это страна, где фактически выстраивается средневековый феодализм.

На фоне поражений россии в войне, внутри государства-агрессора активизировались разборки среди элит. Все чаще дуэли между фаворитами кремля выплескиваются в общественную плоскость и заканчиваются показательной ликвидацией проигравшего. Как, например, конфликт пригожина с министром обороны шойгу, по итогам которого, в среду, 23 августа, в россии был взорван самолет с лидером "Вагнера" пригожиным.

Продолжаться ли разборки между российскими "феодалами" и сколько еще будет жертв, "Телеграф" узнавал у ветерана внешней разведки, генерал-лейтенанта Василия Богдана.

Чувствуя ослабление авторитета лидера кремля, ближайшее окружение путина начало присматриваться к возможностям, которые несет с собой внутренняя "смута". По словам эксперта, пригожин решился на мятеж именно из-за утраты понимания своих возможностей.

"Похоже, бывшему зэку, ставшему олигархом, это вскружило голову. И он ее потерял. В прямом и переносном смысле. На каком-то этапе башни кремля, путинские фавориты начали серьезно ссориться, учитывая просчеты на войне в Украине. Как следствие – проблемы возникают и в вооруженных силах рф, и в российском обществе. Из-за санкций, которые стране-агрессору удается частично обходить. Из-за изоляции, в которую попала нынешняя россия. Есть явные недовольства в элитах – военной, политической, гуманитарной, финансовой. Рано или поздно некий выброс должен был произойти, особенно в стране, где фактически выстраивается средневековый феодализм", — отмечает эксперт.

Дуэли, продолжает эксперт, становились все жестче. Было ясно, что будут жертвы и среди тех, кто пытался удержаться около путина и продолжить свое существование. К примеру, во время похода пригожинских наемников на москву.

По мнению генерал-лейтенанта, в будущем будут другие жертвы, ведь после ликвидации пригожина, грызня между путинскими фаворитами вышла на новый уровень.

Можно ли считать ликвидацию пригожина окончательной победой "партии шойгу-герасимова" и не станут ли они следующими жертвами путина, читайте в полном материале "Телеграфа" под названием: "Ветеран внешней разведки: с уничтожением пригожина дуэли фаворитов путина вышли на новый уровень"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в россии планомерно зачищают участников мятежа пригожина.