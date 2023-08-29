Россия грозит миру затяжной войной: чего добивается путин

Врагу выгодна "заморозка" конфликта

В последнее время на Западе значительно возросло количество статей, в которых продвигается тема необходимости переговоров между Украиной и рф. Через подобные материалы россия проталкивает свои нарративы о якобы провальном контрнаступлении ВСУ и разочаровании партнеров.

Действительно ли Запад планирует добиваться дипломатического завершения конфликта? Об этом "Телеграф" узнавал у эксперта программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игара Тышкевича.

По словам политолога, рф переговорный процесс и "заморозка" конфликта выгодны, а сохраненные за собой захваченные украинские территории кремль сможет преподнести как победу.

"россия ставит на то, чтобы выходить на переговорный процесс. На "заморозку". Для нее формула победы в данный момент – это сохранение за собой захваченных украинских территорий. Мы видим иллюстрацию этого на фронте, когда русские отчаянно цепляются за захваченные территории. Видим заявления на дипломатическом фронте", – комментирует Игар Тышкевич.

По мнению эксперта, россия угрожает мировому сообществу долгим военным конфликтом, который может привести к еще большим потерям. Некоторые на Западе этого опасаются и повторяют позицию кремля о "мире любой ценой и как можно быстрее".

За счет этого, продолжает политолог, путин рассчитывает, что к моменту президентских выборов (в рф они в марте 2024), ситуация придет к формату "заморозки", при котором все захваченные территории останутся у страны-агрессора. В наихудшем сценарии он рассчитывает на переход к следующему этапу конфликта в конце 2024 года (учитывая президентские выборы в США в ноябре, что может усложнить обстановку) или даже позже.

"Но на данный момент проходят консультации о том, как завершать войну. Это было на встречах в Саудовской Аравии, это есть и сейчас, о чем говорит активность ряда государств. Естественно, что если есть консультации (пока это еще не переговоры, а именно консультации), то о тех или иных поисках мира говорят много и часто", – констатирует Игар Тышкевич.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в НАТО допускают отказ Украины от части своих территорий в обмен на мир