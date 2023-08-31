"Дроны долетают": в ВСУ оценили эффективность российской ПВО

Почему дроны пролетают мимо российской ПВО

Россияне имеют на своем вооружении огромное количество систем ПВО, однако это не мешает дронам долетать до Москвы.

Как рассказал в интервью "Суспільному" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, не в последнюю очередь на результативность противовоздушной обороны страны-агрессора влияет ее размер.

По его словам, россия имеет огромное количество систем ПВО, включая и новейшие разработки начиная от "Панциря" и заканчивая С-400.

"Но и россия огромная, та же москва тоже большая по территории, то и прилетает что-то туда. Не знаю, кто их там запускает те дроны, но долетает, и видим в Крыму сколько средств ПВО", — отметил Игнат.

Что касается Крымского полуострова, то там тоже было размещено большое количество систем, которые, тем не менее, от прилетов не спасают. В целом, говоря об эффективности российской ПВО Игнат отметил, что уникальной она не является.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 августа россия подверглась массированному удару беспилотников. Основной удар был нанесен по Пскову, где на местном аэродроме было повреждено четыре самолета, а еще два полностью уничтожены.