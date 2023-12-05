"По трупам ходят": родственники мобилизованных оккупантов пожаловались Путину

В обращении говорится, что раненных заставляют долечиваться в окопах

Члены семей военнослужащих в/ч 95411 написали обращение президенту РФ Владимиру Путину, и попросили его разобраться с ситуацией на Авдеевском направлении. Родственники указывают на "признаки намеренного истребления".

Документ, адресованный Путину, подписало свыше сотни людей. Об этом пишет портал "Важные истории", в распоряжении которого и оказалось это обращение.

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В письме говорится, что их мобилизованные родственники уже на протяжении 10 месяцев находятся всего в 700 м от Авдеевки. Они постоянно сидят под обстрелами. Ситуация усугубилась в ноябре, когда началась активная фаза наступления. Тогда командование разрешило отправлять бойцов со средней тяжестью ранений в штурмовые подразделения военнослужащих.

"25 [ноября] у них там на месте вышел очередной указ, чтобы легкие и средние [раненые] долечивались уже в окопах. "ДНРовские" вообще не жалеют: собирают остатки — и опять в штурма. Торопятся, пока [украинцы] в раздрае, гонят к прямой линии [Владимира Путина] и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше — переговоры", — рассказала супруга одного из мобилизованных.

Родственники рассказали, что военнослужащие в/ч 95411 были направлены на территорию "ДНР" еще в январе 2023 года. Их передали под командование 1 Армейского корпуса самопровозглашенной республики. Но сами военнослужащие не подписывали никаких документов.

Рассказали члены семей и об ужасных условиях: военных заставляют лечиться прямо в окопах, а потери на самом деле настолько большие, что порой приходится ходить по трупам.

"Мы говорим Путину — посчитайте личный состав: сколько осталось реально в наличии, а не по военным билетам, и тому, что в докладах идет. Муж говорит они там по трупам ходят, ими просто все завалено", — сказала родственница одного из бойцов.

В штурмовых бригадах есть много мужчин старше 40 лет. Из них единицы были в отпуске с момента мобилизации.

Напомним, что массированное наступление на Авдеевку россияне начали 10 ноября. К концу месяца военкоры заявляли об успехах на этом направлении, в том числе о захвате "промки".

Ранее "Телеграф" опубликовал фото Минобороны Британии, на которых видно, как теперь выглядит Авдеевка. Ее уже прозвали городом-призраком.