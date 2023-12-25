Укр

Замена "Вагнеру": россияне будут вербовать людей на войну на другом материке

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Россияне будут искать наемников на войну Новость обновлена 25 декабря 2023, 16:09
Россияне будут искать наемников на войну. Фото Открытые источники

Наемников будут готовить или проводить переподготовку для участия в войне

Российские оккупанты хотят насобирать наемников на войну в Украине в Африке. Они станут некой заменой наемникам российской частной военной компании "Вагнера".

Захватчики уже готовят экспедицию в Африку на поиски новых "военных" в свои ряды. Об этом в понедельник, 25 декабря, пишет Центр национального сопротивления.

"Враг проводит рекрутинговую кампанию в Курской области, где ожидает набрать от 50 до 100 солдат и офицеров для наполнения так называемого "Африканского корпуса". Последний РФ создает как замену наемникам ЧВК "Вагнер", действовавшим в Африке, но отправившимся в зону "сво", — говорится в сообщении.

Расширение этого контингента планируется на территории Буркина-Фасо. Основным видом деятельности наемников будет подготовка в случае необходимости переподготовка для отправки на войну в Украине.

Тем временем ЦНС напоминает, что по состоянию на конец 2023 года РФ потеряла на войне уже больше 350 тысяч своих военных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне вербуют на войну в Украину граждан Непала. В связи с этим правительство намерено связаться лично с диктатором Владимиром Путиным, чтобы решить этот вопрос и просить вернуть своих граждан назад.

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#Украина #Россия #Африка #Война #Вербовка