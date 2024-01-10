Для ударов по Украине: Иран разработал новый "Шахед" для России, в чем его особенности

Испытания дрона прошли на авиабазе в центральном Иране

Иран разработал для РФ новый ударный беспилотник Shahed-107 для использования его на войне против Украины. Этот дрон описывают как "взрывной" и "разведывательный".

Новый БПЛА оснащен технологией поиска боевых целей, таких как британские и американские РСЗО, которые используют украинские воины. Об этом пишет Sky News, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением. По размерам этот дрон будет длиной 2,5 метра с размахом крыльев 3 метра. Имеется возможность запуска этого БПЛА с транспортного средства. Радиус его действия — до 1500 км. Также дрон оснащен трансмиттером для передачи видео.

"Источник сообщил Sky News, что "несколько единиц" специально разработанного дрона могли быть предложены России в рамках сделки, стоимость которой оценивается более чем в 2 миллиона долларов (1,6 миллиона фунтов стерлингов)", — говорится в материале.

Иранские силы безопасности провели испытания с россиянами на авиабазе в центральном Иране, в которых были использованы Shahed-107 и Shahed-136.

В статье указывается, что партнерство России и Ирана станет более значимым после того, как стране-агрессору будут поставлены иранские баллистические ракеты класса "земля-земля".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Иран возобновил сделки по ставках оружия для России. Уже известно, какие ракеты страна может передать агрессору.