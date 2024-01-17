Появилось видео мощного взрыва на "импортозамещающем заводе" в России: пострадавших все больше

В небо поднимался густой дым

В городе Шахты Ростовской области России произошел мощный пожар на полимерном заводе "Авангард". Перед ним прогремел мощный взрыв, момент попал на видео.

Кадры с камеры наблюдения публикуют росСМИ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что по последним данным, пострадали девять человек (изначально сообщалось о семи). Три человека получили ожоги, а остальные — травмы различной степени. Погибших, по его данным, нет.

На видео отчетливо видно, что взрыв был довольно мощным. Последующее горение охватило большую площадь. Пожар уже потушили. Российские спасатели уточняли, что горел цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Стоит отметить, что "Авангард" — это первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна, его открыли в июне 2023 года. Глава региона назвал его "импортозамещающим производством".

Местные, комментируя взрыв, показывали на небо, где можно наблюдать следы, похожие на те, что оставляют за собой ракеты. Украинский блогер Денис Казанский высказал предположение, что причиной взрыва мог стать очередной сход боеприпаса с бомбардировщика, которые в последнее время участились в России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что неизвестные противники путинского режима в очередной раз сожгли несколько релейных шкафов на железной дороге и других объектах, которые используются для логистики оккупационных террористических войск. Они "поработали" в трех областях, в ГУР показали видео.